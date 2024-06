Calciomercato Lazio | Non solo Noslin, per l'attacco Dia di nuovo in pole

Cresce l'attesa in vista della prossima Champions League che sarà ufficialmente la prima edizione con il nuovo...

WEBTV LAZIO, LOTITO MINIMIZZA TUDOR: "SI DICE CHE ABBIA FATTO BENE, MA IN REALTÀ..." Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | TRIS DI ACQUISTI UNDER 25 PER BARONI: I DETTAGLI RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo ciclo in casa Lazio. Gli addii di Felipe e Luis dopo quello di Milinkovic lo scorso anno e l'arrivo di Baroni in panchina sono l'alba di un nuovo inizio. Pronto un tris di acquisti per il nuovo tecnico biancoceleste, tutti... RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo ciclo in casa Lazio. Gli addii di Felipe e Luis dopo quello di Milinkovic lo scorso anno e l'arrivo di Baroni in panchina sono l'alba di un nuovo inizio. Pronto un tris di acquisti per il nuovo tecnico biancoceleste, tutti...