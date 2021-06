Calciomercato Lazio, nuova offerta del Napoli per Basic: le cifre

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il Napoli stringe per Toma Basic. Dopo che il calciatore è entrato nel radar della Lazio, il club partenopeo vuole accelerare per regalare il calciatore a Spalletti. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli non vorrebbe rishiare di lasciare il centrocampista a Maurizio Sarri. Per evitare l'apertura di un'asta che potrebbe complicargli i piani, presenterà una nuova offerta al club francese, che parte da una base di 8 milioni ai quali verranno aggiunti alcuni bonus legati al rendimento del giocatore. Niente più prestito con obbligo di riscatto, ma acquisto a titolo definitivo immediato. Il Napoli attendde una risposta in tempi brevi, come richiesto esplicitamente ai transalpini, per capire se cercare in giro un'alternativa.