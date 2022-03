Calciomercato Lazio, occhio agli svincolati: da Vecino a Mertens, l'elenco completo

I parametri zero possono essere un'occasione ghiottissima soprattutto per i biancocelesti chiamati a rivoluzionare la rosa...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda agli svincolati. Le tante operazioni da fare e la non eccessiva liquidità economica, costringe i biancocelesti a guardare come mai in precedenza la lista dei parametri zero. Sì, è vero che i calciatori senza contratto chiedono un po' più di ingaggio e commissioni, ma non pagare il cartellino è una condizione determinante. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, tanti sono i nomi che piacciono. Alessio Romagnoli è il preferito e per lui la Lazio già si è mossa. Sempre in difesa, attenzione a Nikolas Nkoulou. Per il centrocampo si lavora su Vecino, 30 anni, in uscita dall'Inter: Sarri lo conosce bene, lo ha allenato a Empoli. In scadenza anche Bernardeschi, che lascerà la Juve: sarebbe un nome di spessore se venisse ceduto uno dei giocatori offensivi. Solita controindicazione: chiede un ingaggio da 4 milioni a stagione. Tra le grandi suggestioni, il 34enne Mertens, ex pupillo di Sarri a Napoli.