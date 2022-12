Calciomercato Lazio, parla Cheddira: "Futuro? Io penso..."

L'attaccante del Bari piace alla Lazio e al Napoli e domani sfiderà il Portogallo per un posto in semifinale in Qatar...

RASSEGNA STAMPA - Il Marocco è la sorpresa dei Mondiali. La nazionale africana ha vinto il proprio girone precedendo la Croazia ed eliminando il Belgio. Non è finita qui perché agli ottavi ha fatto fuori anche una grande favorita come la Spagna. Domani la selezione di Hoalid Regragui sfida il Portogallo per un posto in semifinale che rappresenta un vero e proprio sogno. Tra i protagonisti della scalata c'è anche l'attaccante Walid Cheddira. Il 24enne gioca nel Bari e on le sue prestazioni ha attirato le attenzioni di Lazio e Napoli che monitorano la sua situazione. Nato e cresciuto in Italia, a Loreto, tre anni fa giocava in Serie D e ora, invece, è titolare in Serie B e sogna di trascinare i compagni tra le prime quattro nazionali. Ha scelto il Marocco perché si sente marocchino nell'anima, ma è legatissimo all'Italia. Il giocatore si è raccontato in una lunga intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. Sul futuro la punta non si è sblilanciata dicendo solo: «Non ci penso. Io ora vedo solo il Portogallo».