Calciomercato Lazio, per la difesa rispunta Nastasic: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Igli Tare sono chiamati agli straordinari. Il mercato estivo vedrà il diesse biancoceleste impegnato in moltissime operazioni in entrata e in uscita. Tra rosa da sfoltire e ruoli da rimpinguare ci sarà da fare un grande lavoro per lui. Al centro della difesa, per esempio, almeno un colpo servirà. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, lo svincolato di lusso Maksimovic resta nella lista, ma è l'ex viola Matija Nastasic (anche lui assistito da Ramadani) l'ultima idea. Lo Schalke è retrocesso ed è costretto a mettere il 28enne in svendita, l'opportunità può essere colta. Sarri lo stima, può rilanciarlo e sfruttare la sua velocità e potenza. Adesso sono le caratteristiche che mancano in rosa a fare la differenza. Dal Belgio insistono pure per un ritorno di fiamma per Ahmed Touba, 23enne algerino del Waalwijk, spilungone di un metro e novanta. Era già stato accostato e smentito da Tare a marzo, potrebbe essere una pista segreta.