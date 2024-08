Calciomercato Lazio | Problema lista: si lavora all'uscita di Hysaj

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato sta entrando nella fase più calda e la Lazio è impegnata nel completamento della rosa e nella sistemazione degli esuberi. Matteo Cancellieri ha svolto le visite mediche con il Parma, che pagherà 1,2 milioni di euro per il prestito oneroso più un diritto di riscatto fissato a 8. Dal punto di vista della lista per la Serie A l'uscita del classe 2002 non risolve alcun problema e per inserire nuovi giocatori over 22 è necessario liberare dei posti.

In uscita c'è Elseid Hysaj, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e un ingaggio da 2,8 milioni. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa del Corriere dello Sport nell'incontro di ieri sera con Mario Giuffredi, agente di Folorunsho e anche dell'albanese, si è parlato anche di questo. Con Marusic, Lazzari, Nuno Tavares e Pellegrini già in lista, Patric e Gila che all'occorrenza possono agire da terzini, la società biancoceleste si libererebbe di Hysaj, per proseguire lo sfoltimento degli over 30 e alleggerire ulteriormente il monte ingaggi. La Lazio è disposta a liberarlo gratuitamente e spera che nelle ultime fasi di calciomercato si palesi qualche società disposta a puntare sul giocatore, riconoscendogli un ingaggio così importante.

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE