Calciomercato Lazio | Proposta di scambio al Napoli? La situazione

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince, si aggiudica gli ottavi di Europa League e probabilmente anche la testa della classifica del girone unico. In questo momento la squadra di Baroni infatti guarda tutte le altre 35 squadre dall'alto, con ben 19 punti in 7 giornate e una differenza reti di +13. Il round finale di questa prima parte si avrà giovedì in casa del Braga, ma ormai il grosso è fatto. Adesso c'è da lavorare sul mercato per aiutare la squadra a migliorare, ma a questo ci pensa la società.

Come scrive il Messaggero, il ds Fabiani, oltre ad aver rilanciato per Casadei e a cercare un escamotage che lo faccia arrivare in prestito nonostante il Chelsea li abbia esauriti, avrebbe proposto uno scambio al Napoli: Isaksen per Ngonge, più un indennizzo di tre milioni ai partenopei. In difesa sembra tutto fermo ai tentativi fatti per Kike Salas, Ghilardi e Faes.

Capitolo uscite. Per Basic si aspetterà la fine del mercato, forse anche oltre per alcuni campionati, mentre l'entourage di Castrovilli sta cercando una sistemazione.