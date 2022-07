Calciomercato Lazio, Provedel forza la mano con lo Spezia: le ultime

Fonte: Fabrizio Parascani - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel aspetta la Lazio. Il portiere ha scelto da tempo la sua prossima destinazione ed è in pressing sullo Spezia per convincerlo a lasciarlo partire. Vuole dare una svolta alla sua carriera ed è convinto che i capitolini siano la soluzione ideale. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radio Sei, il giocatore non vuole rinnovare il contratto con i liguri che scadrà nel 2023. Una forzatura per convincere i bianconeri a cederlo subito. Provedel è stato indicato da Sarri stesso e vuole lavorare con il tecnico. Lo Spezia continua a chiedere tra i cinque e i sei milioni per il suo cartellino. La trattativa è in una fase di stallo e la Lazio spera che la volontà del calciatore possa fare la differenza e di regalare un altro portiere al tecnico.