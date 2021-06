Calciomercato Lazio, restano vive le piste Callejon e Pezzella: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina è alle prese con la grana allenatore, Dopo l'addio di Gattuso, la strada che porta a Vincenzo Italiano è in salita. I viola stanno cercando di risolvere la questione e poi torneranno sul mercato. Non solo su quello in entrata, ma anche su quello in uscita. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, probabile che vengano riallacciati i rapporti con la Lazio per José Maria Callejon. Si va verso la cessione gratuita (prestito secco o vendita del cartellino a zero) in modo che i toscani possano liberarsi di un ingaggio pesante e i biancocelesti possano regalare un esterno a Sarri che lo ha già allenato ai tempi del Napoli. Lo spagnolo non è l'unica operazione che le due società potrebbero intavolare, va seguita con attenzione anche la strada che porta a German Pezzella. Il calciatore è in scadenza nel 2022 e potrebbe salutare Firenze. Secondo il quotidiano ha una valutazione di 10 milioni, ma si può prendere anche per meno (tra i 7 e gli 8) o con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La scadenza del contratto tra dodici mesi non permette di legare l'obbligo agli obiettivi, ma sarebbe un investimento per un calciatore di 30anni attualmente impegnato con la sua nazionale nella Coppa America. Se ne riparlerà, ma Callejon e Pezzella sono due piste percorribili da non perdere di vista.