Calciomercato Lazio | Samardzic non tramonta: ecco il piano

RASSEGNA STAMPA - Castrovilli non basta. Dele-Bashiru nemmeno. Baroni sulla trequarti ha già provato anche Vecino e Guendouzi. Manca però un vero 'numero 10'. Da qui è nata la suggestione James Rodriguez, protagonista assoluto dell'ultima Copa America. Come under 22, invece, rimangono in lista sia Jobe Bellingham che Pardo, classe 2005 del Genk.

Potrebbe tornare di moda però un vecchio profilo già sondato. Si tratta di Lazar Samardzic, da qualche settimana nel mirino del nuovo Milan di Fonseca. Il tecnico dell'Udinese Runjaic ha spiegato che lo terrebbe volentieri, ma la situazione è più complicata. La Lazio, come riportato da Il Messaggero, potrebbe tornare all'assalto del serbo a fine mercato nel caso in cui non si fosse ancora sbloccata la sua cessione. La pista rimane viva.