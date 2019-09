Calciomercato Lazio, si lavora ai rinnovi dei big: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio batte il Parma e risale in classifica. I biancocelesti si mettono alle spalle i due brutti ko con Spal e Cluj e possono preparare con maggiore tranquillità il big match contro l'Inter. Dalle parti di Formello, però si lavora anche per i rinnovi contrattuali. La società vuole ritoccare i contratti di Correa, Luis Alberto e Milinkovic Savic. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, le trattative sono ben avviate ed entro la fine del 2019 si dovrebbe arrivare alla fumata bianca. L'argentino dovrebbe vedere l'ingaggio aumentare dagli 1.5 ai 2.2 per cinque anni. Per quello che riguarda lo spagnolo, invece, il suo stipendio potrebbe arrivare a circa 2.5 milioni a stagione con la possibilità dell'aggiunta dei bonus. Diverso il discorso per il centrocampista serbo. Dopo aver respinto gli assalti di Inter e Manchester United, la Lazio vorrebbe blindarlo con un contratto top. Nel suo caso non sarà ritoccato di molto la quota base, ma saranno inseriti bonus legati alle prestazioni. Sono previsti dei benefit per ogni gol e assist e potrebbero oscillare tra i 70 e i 90 mila euro. I biancocelesti sono al lavoro e potrebbe attingere ad alcuni bonus fiscali per arrivare a un accordo il prpima possibile.

CAICEDO - Merita un capitolo a parte Felipe Caicedo. L'attaccante ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e al momento ancora non è arrivata l'intesa per il rinnovo. L'ecuadoriano è rimasto dopo un lungo colloquio con Inzaghi che gli ha assicurato che avrà maggiore spazio in questa stagione. Il giocatore, però, ancora non ha firmato il prolungamento del contratto. Sulle sue tracce rimane sempre l'Al Gharafa che avrebbe offerto sei milioni ai biancocelesti e quattro a stagione alla punta per convincerlo a volare a Doha. La Lazio, però, ne chiede almeno dieci e non intende privarsi, soprattutto ora, del proprio numero 20. La sensazione è che nelle prossime settimane si possa arrivare all'accordo totale e al rinnovo che porterebbe l'ex Espanyol a superare i 2 milioni di ingaggio. Non rimane che attendere.