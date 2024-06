Calciomercato Lazio, si valuta Amrabat: pista complicata, ma il club ha le idee chiare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - All'interno di una Lazio in costruzione, il mancato rinnovo di Kamada fa sì che si apra una nuova casella da riempire. Serve un centrocampista con esperienza e qualità. Un profilo - riporta Corriere dello Sport - come Sofyan Amrabat, che non sarà riscattato dallo United (l'opzione era stata fissata a 25 milioni di euro) e tornerà alla Fiorentina. Alla Viola è legato da un contratto che si concluderà a giugno del 2025 con uno stipendio inferiore ai due milioni di euro (mentre in Inghilterra ne percepiva 4). Si tratta di un giocatore che piace a Tudor e alla Lazio, ma che potrebbe essere utile anche all'eventuale nuova squadra costruita da uno degli allenatori in lizza nel caso in cui il croato salutasse. Ha, tuttavia, molti altri estimatori, sia in Italia che in Europa. La trattativa è potenzialmente complicata, ma rende l'idea sul tipo di profilo che si sta cercando.

TORNA ALLA HOMEPAGE