Calciomercato Lazio | Si valuta un regista: gli incastri possibili

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa con alcuni puntelli necessari. La dirigenza biancocelesta sta valutando alcuni profili per il ruolo di regista di centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, uno dei nomi in questione è Alexsander del Fluminense. Il centrocampista,classe 2004 è uno dei profili seguiti dalla dirigenza biancoceleste. Poi c'è anche Galarza centrocampista di ventidue anni del Genk, in precedenza ha vestito la maglia del Boca Juniors. Va ricordato che durante il precampionato mister Baroni ha schierato la squadra con due moduli di gioco : il 4-2-3-1 e il 4-3-3 mettendo di solito Rovella come regista.

La Lazio al momento ha la lista over 22 per il campionato satura e non ha possibilità di inserire alcun giocatore che ha più di 22 anni se prima non provvede a cedere un giocatore e uno degli indiziati che potrebbe uscire è Hysaj senza dimenticare eventuali offerte per Cataldi o Vecino. Se invece il giocatore scelto fosse un under 22 non ci sono problemi di lista, in quanto gli under posso essere illimitati almeno per quanto concerne il campionato. Senza dimenticare i cinque esuberi da sistemare come: Fares, Basic, Akpa Akpro, Andrè Anderson e Cancellieri.