Calciomercato Lazio| Sondaggio dall'Arabia per Pedro: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tra i calciatori della vecchia guardia è rimasto solo Pedro. Lo spagnolo ha visto allungarsi il suo contratto con la Lazio viste le tante presenze dello scorso anno. I discorsi per un eventuale addio sono rimasti latenti e il calciatore è volato ad Auronzo di Cadore. Il numero 9 biancoceleste dovrebbe far parte della rosa per la prossima stagione. Lotito ha confermato la cosa spiegando che non è suo interesse cacciare nessuno e che il giocatore ha ancora un anno di contratto e non ha chiesto la cessione. Il Messaggero, però, spiega come per lui sia arrivato un sondaggio importante. La squadra saudita dell'Al-Qadsiah ha messo Pedro nella lista dei desideri. Il club è in corsa anche per En-Nesyri dopo i tentativi andati a vuoto per Morata e Icardi. La pista va monitorata nelle prossime settimane e non è escluso che qualcosa possa cambiare.