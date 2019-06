Calciomercato Lazio, stretta finale per Wesley: Tare rinnova l'offerta al Bruges

La Lazio stringe per il primo tassello da regalare ad Inzaghi nella finestra estiva di mercato. Wesley, con un anno di ritardo, è finalmente pronto a sposare il biancoceleste. Ma per l'attaccante 22enne del Bruges bisognerà ancora aspettare qualche giorno, considerando che manca il passaggio più importante, ovvero l'accordo col club di appartenenza. La trattativa è serrata, Tare fa leva sul sì del giocatore (già a Formello un anno) e sulla sua volontà di confrontarsi con l'Italia. L'ultima offerta rinnovata è di 16 milioni più cinque di bonus, prezzo leggermente più alto rispetto a dodici mesi, lievitato causa altra stagione di livello dello stesso Wesley, riporta la rassegna stampa di Radiosei. L'ariete brasiliano non ha cambiato idea e Tare non l'ha mollato di un centimetro, ora è pronto a traghettarlo a Formello definitivamente.