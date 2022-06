Calciomercato Lazio, testa a testa per Maistro: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fabio Maistro è uno dei giocatori di proprietà della Lazio che rientreranno dai rispettivi prestiti. È molto probabile che, vista la scedenza nel 2024, che anche nella prossima stagione il classe '98 venga ceduto in prestito e già ci sono due squadre che hanno mostrato interesse: come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'Ascoli, squadra in cui Maistro ha militato nell'ultimo campionato, vorrebbe confermarlo. Tuttavia negli ultimi giorni ha mosso passi importanti anche la Spal, dove il centrocampista ha svolto la trafila delle giovanili. Si preannuncia quindi un testa a testa per Maistro, che ha già alle spalle tre campionati in Serie B e cerca la conferma definitiva.