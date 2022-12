Calciomercato Lazio, un club di Premier fa sul serio per Milinkovic

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'idea che Milinkovic vada via dalla Lazio fa davvero paura ai laziali. Lotito pone enorme fiducia nel suo centrocampista, ma è consapevole che i grandi club europei vorrebbero strapparglielo via. Come riporta il Corriere della Sera, il serbo partirà con la squadra per il ritiro in Turchia, lunedì sera il patron lo ha sentito al telefono e intanto spera che il numero 21 non si faccia ammaliare dalle avances dei club di Premier, uno su tutti l'Arsenal. Attualmente i Gunners sono primi in classifica a +5 dal Manchester City e la cosa potrebbe allettare e non poco il giocatore.