Calciomercato, Mertens gela il Napoli: chiesti 4 milioni a stagione

Dries Mertens chiude le porte al Napoli e apre un caso di mercato. Come riporta l'odierna edizione de Il Mattino, i legali del giocatore belga hanno gelato De Laurentiis, chiedendo quattro milioni di euro a stagione più vari bonus per altri due anni all'ombra del Vesuvio a fronte della richiesta del club di una riduzione dell'ingaggio attuale di 3,5 milioni. Si dava quasi per scontato che Mertens potesse accettare uno stipendio meno alto pur di rimanere a Napoli, il rilancio di queste ore fa capire quanta distanza ci sia tra le parti e quanto siano minimi i margini per una trattativa vera e propria. La Lazio dal canto suo guarda con interesse all'evolversi della situazione, con Sarri e i tifosi che sognano l'arrivo in biancoceleste del belga, ma va detto che una cifra di partenza come questa potrebbe scoraggiare non solo il club capitolino ma anche tante altre possibili pretendenti al giocatore. L'estate è appena iniziata, Mertens ha sicuramente gettato un po' di benzina sul fuoco.