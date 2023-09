Calciomercato| Zielinski attende il Napoli: i no in estate e ora è pronto a...

Il polacco non ha accettato le proposte estive della Lazio e provenienti dall'Arabia. Il centrocampista è pronto ad abbassarsi l'ingaggio...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Piotr Zielinski è uno dei senatori del Napoli. Il calciatore polacco al Maradona è diventato uomo e calciatore importante, ma il suo futuro resta in bilico. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e al momento non c'è stato accordo per il rinnovo. L'intesa era stata trovata a 2.5 a stagione (contro gli oltre 4.5 percepiti oggi), ma la società voleva che la nuova cifra scattasse nell'immediato mentre il calciatore dalla prossima estate. Distanza che ha bloccato l'affare. Zielinski in estate era stato vicino prima alla Lazio e poi all'Al Ahli, ma in entrambi i casi il giocatore aveva detto no. In particolare ha rifiutato i 15 milioni a stagione per tre anni proposti dagli arabi. Ora il polacco spera di arrivare a un accordo con il club e, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a guadagnare ancora meno di quanto pattuito in estate. Si lavorerà per trovare l'intesa, altrimenti a giugno Piotr sarà libero di trovare una nuova squadra. Un giocatore come lui a parametro zero è un'occasione che potrebbe fare gola a moltissimi club. Il Napoli deve fare in fretta.