Cannavaro: "Ho stima per Sarri. Della sua Lazio si parla poco, ma..."

Nel giorno in cui riparte un nuovo campionato di Serie A, Fabio Cannavaro ha fatto il punto della situazione, sbilanciandosi sulle squadre in lizza per lo scudetto, ma anche parlando di alcune formazioni in particolare e dei loro movimenti di mercato. Chiamato a rivelare quale per lui potesse essere considerata "la sorpresa", riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex difensore della Juventus ha spiegato: "Farei un torto alla Lazio o alla Fiorentina, se le considerassi tali. Hanno un vissuto, quello della stagione passata. E allenatori che guardano lontano. Io ho stima per Sarri, mi piace ma tanto, fa giocare sempre bene le proprie squadre e già questo è un privilegio per gli spettatori. Della Lazio si parla poco, può essere un vantaggio, perché per me c’è un gruppo in grado di dare soddisfazioni".

