Cannavaro: "Quella della Lazio una stagione esaltante". E su Inzaghi...

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione difficile per le squadre di Serie A, ferme per mesi e poi protagoniste di un vero tour de force. Il Covid-19 ha scombussolato tutti gli equilibri, reso gli stadi vuoti e imposto pesanti restrizioni. Lo sa bene Fabio Cannavaro, che ha vissuto la complicata situazione mondiale direttamente dalla Cina. L'attuale allenatore del Guanzhou, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha sottolineato quanto sia cambiato il calcio con il Coronavirus, sottolineando il maggior equilibrio tra le compagini italiane: "Il campionato più sembra più aperto, anche se la Juventus resta quella con l'organico più forte visto che c'è CR7. Non è possibile prevedere come sarà con Pirlo, come sarà il suo impatto. La Lazio è reduce da una stagione esaltante, l'Inter ha calciatori di rispetto e un allenatore che pesa, il Milan ha approfittato del lavoro di Pioli dalla distanza, l'Atalanta resterà tra le protagoniste. Chi mi ha deluso è la Roma". Poi l'ex Pallone d'Oro è stato chiamato a dare un giudizio su tre allenatori giovani della Serie A, sbilanciandosi su quello a cui lui guarda di più. Si tratta di Gattuso, Inzaghi e Pirlo, con l'ex difensore che ha espresso la propria preferenza sul tecnico del Napoli.

