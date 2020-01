Capello: "La Lazio può puntare allo Scudetto. Bravo Lotito"

Si innalza e cresce ancora la stima nei confronti di questa Lazio. Una squadra che sta convincendo tutti gli addetti ai lavori, ormai convinti del salto di qualità compiuto dai biancocelesti. Tra loro c'è anche chi si spinge oltre, credendo in qualcosa in più rispetto alla qualificazione in Champions League. Come Fabio Capello: “Scudetto? La Lazio deve convincersi di potersela giocare” - sono le parole dell'ex tecnico, riportate dalla rassegna stampa di Radiosei - “In teoria, ha le potenzialità per puntare al primo posto: un gruppo di campioni, un allenatore molto bravo come Simone Inzaghi, un ottimo d.s. come Tare che non sbaglia quasi mai sul mercato. Poi anche a Lotito vanno riconosciuti i suoi meriti, ha dimostrato di essere un ottimo presidente. La Lazio nel decennio appena concluso è stata la seconda squadra italiana per trofei dopo la Juventus. La Juve è la Juve, ma ha la Champions in testa. L'Inter invece ha la mente libera, anche i nerazzurri potrebbero farcela”.

LAZIO, LA PRIMA SEDUTA DEL 2020 A FORMELLO

CALCIOMERCATO LAZIO, I NOMI IN LISTA DI SBARCO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE