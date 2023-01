Cataldi al centro della Lazio: l'urlo sotto la Nord è virale. E il futuro... - VIDEO

Fonte: Fabrizio Parascani

Danilo Cataldi in regia. Il video che lo ritrae sotto la Nord dopo il 4-0 di Felipe al Milan - lui che spalanca le orecchie per elettrizzare ancora più la Curva e tifa scatenando l'ugola - è diventato di tendenza per ore. Ha guidato il centrocampo diventando un vero regista sarrista. Come riporta la rassegna di Radiosei, Danilo ha il record di palloni recuperati: comanda la classifica a quota 104. Sarri ha messo Cataldi al centro del suo gioco ed è diventato un punto di riferimento. Nella gara contro il Milan è stato il secondo per passaggi riusciti nella metà campo rossonera con (26), solo Luis Alberto ha fatto meglio con 35. L'ex Primavera è all'apice della sua avventura laziale, ricominciata nel 2021. Vicino a quota 200 presenze, è arrivato a 194 proprio contro la squadra di Pioli. La prossima vittoria sarà la numero 100 con la la Lazio contando tutte le competizioni. Domenica contro la Fiorentina è l'occasione per centrare questo traguardo.

Ha vissuto questa partita da capitano il (9 marzo 2015), la fascia gli fu concessa da Mauri e Radu. Sono passati otto anni, oggi Danilo è al centro della Lazio e aspetta di firmare il nuovo contratto. È in scadenza nel 2024, si sta trattando da qualche mese. Insieme a Romagnoli incarnano la lazialità, lo spirito dei tifosi. Sulla sua Lazio non lesina parole d'amore: “Gioco nella Lazio da quando ho 12 anni. Ogni giorno è sempre speciale per me. A Formello conosco qualunque cosa per me è una seconda casa. Indossare questa maglia è qualcosa di speciale, per l'ambiente, i tifosi, la fede. Ti entra dentro e difficilmente riesci a toglierla. Spero di raggiungere traguardi importanti con la Lazio. Ho sempre voluto diventare un simbolo per questa gente e un punto di riferimento per i nuovi ragazzi che entrano a far parte della squadra”.

