Champions League | Il quarto posto vale 40 milioni, ma per le big...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sei squadre in sei punti, la corsa al quarto posto in questa stagione di Serie A è più agguerrita che mai. Inter, Napoli e Atalanta sono quasi certe di finire tra le prime tre mentre, l'ultimo posto per conquistare un piazzamento Champions, se lo giocheranno Bologna, Lazio, Juventus, Milan, Roma e Fiorentina.

Gli introiti però dipenderanno molto da quale squadra effettivamente conquisterà la quarta piazza. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti più o meno la quarta classificata potrà contare su circa 40 milioni di euro di incassi ma, come detto, dipende. Se infatti dovessero essere Milan e Juve l'asticella potrebbe alzarsi fino a 60 milioni in virtù del miglior ranking decennale e market pool. Nel caso della Lazio, al momento ai quarti di finale di Europa League, la cifra scende invece attorno ai 20-25 milioni di euro.

