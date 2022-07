Consiglio Figc, diritto di "recompra" e giocatori in panchina: tutte le decisioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella giornata di ieri si è tenuto il Consiglio della Figc, nel corso del quale, tra gli altri temi, s'è parlato anche della modifica del cosiddetto diritto di "recompra". Quest'ultimo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non sarà più limitato ai trasferimenti a titolo definitivo, ma sarà ora accessibile anche in caso di prestiti con diritto di riscatto. Su proposta della Lega di Serie A, poi, il Consiglio ha approvato l'allargamento della panchina da 12 a 15 elementi. Gravina, presidente della Figc, ha infine annunciato di aver richiesto formalmente al Coni di avviare il processo per il riconoscimento del futsal come disciplina olimpionica.

