Coronavirus, per la Serie A circa 600 milioni di danno stimato: si chiederà aiuto al Governo

Lo stop forzato delle competizioni sportive dovuto all'emergenza coronavirus avrà ripercussioni economiche pesanti sulle federazioni. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Lega Serie A e Figc chiederanno al Governo un piano di aiuti per attutire un danno stimato di circa 600 milioni di euro (450 di diritti tv, 150 di botteghini e altro). Una commissione della Lega valuterà i dati dei club e presenterà domani una richiesta all'esecutivo con una cifra più precisa. Si è pensato anche ad una richiesta all'Aic di riduzione degli stipendi dei calciatori, ma le società danno per scontata una risposta negativa.

