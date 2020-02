Coronavirus, porte chiuse anche nel prossimo turno? A rischio Atalanta - Lazio

Mentre si valuta se rinviare o giocare a porte chiuse le gare a rischio di questo weekend, la FIGC guarda già al prossimo futuro. Perché, come aveva preannunciato il Premier Conte, pare complicato frenare il contagio da coronavirus nel giro di qualche giorno. Servirà pazienza, precauzione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ieri i vertici della federazione e del CONI si sono incontrati con il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Si è parlato tanto di calcio e dalla Serie A, soprattutto, visto che quello legato al pallone resta il mondo più complicato da gestire sia dal punto di vista del calendario, che dell'immagine. E, tra le ipotesi più calde, ha preso piede la possibilità di prorogare di sette giorni il provvedimento che prevede di far giocare a porte chiuse i match in programma nelle zone a rischio. In pratica, si va verso la chiusura degli stadi - ma senza ulteriori rinvii - anche nella prossima giornata di campionato. Decisione dalla quale sarebbe investita anche la Lazio, visto che i biancocelesti saranno impegnati sul campo dell'Atalanta sabato 7 marzo. Resta da tenere in considerazione anche l'eventuale divieto a tutte le trasferte, se n'è parlato.

EURO 2020 - Non è finita qui perché, secondo il Telegraph, l'UEFA starebbe valutando di rinviare i prossimi europei in programma quest'estate. Il rischio che vengano quantomeno “alterati” nella forma è concreto. Come noto, Euro 2020 sarà una manifestazione itinerante che farà tappa in 12 paesi. Un format che in un momento delicato come questo potrebbe rappresentare un problema nell'ottica del contenimento del contagio da coronavirus.

