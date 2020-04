Coronavirus, Rummenigge: "Ricominciare è necessario per due motivi..."

Il direttore amministrativo del Bayern Monaco ed ex attaccante Karl Heinz Rummenigge ha parlato dell'importanza della ripartenza dei campionati. Le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Ricominciare è necessario per due motivi. Il primo è quello sportivo, bisogna assegnare il titolo, sapere quali squadre parteciperanno alle coppe, chi retrocederà. Il secondo, non meno importante, è quello economico. Anche in Germania le televisioni che trasmettono le partite hanno grande incidenza sui ricavi. Devono ancora versare l'ultima rata e in particolare con Sky, la principale, il dg della Lega sta trattando. Aspettiamo la luce verde del governo".

