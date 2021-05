Corsa Champions, Panucci esclude la Lazio: "Deve fare un mezzo miracolo"

A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A, è ancora tutto da decidere. Dalla lotta per la salvezza fino alla corsa Champions. Sulle squadre che, a fine campionato, occuperanno i primi quattro posti in classifica si è espresso Christian Panucci. L'ex calciatore della Roma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha azzardato un pronostico: "La Juve resta la più forte per rosa ed esperienza. Se tira fuori tutto quello che ha, alla fine credo ci andrà. Se la giocano Atalanta, Milan e Napoli, con Gasperini favorito. È avanti in classifica e merita di andarci. La Lazio? Deve fare un mezzo miracolo, se non intero, e devono cedere le altre, almeno due. Non dipende solo da lei. Loro possono cercare di fare più punti possibili".

