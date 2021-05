Premier League, spostate le ultime due giornate: il motivo è una grande notizia

Grandi notizie dall'Inghilterra. La Premier League ha optato per lo slittamento delle ultime due giornate (numero 36 e 37). Perché? Il motivo farà felici tutti gli amanti del calcio. L'obiettivo è quello di consentire ai club di ospitare il proprio pubblico sugli spalti per almeno un turno casalingo. In Inghilterra infatti, i tifosi torneranno negli stadi fino a un massimo di 10mila persone dal prossimo 17 maggio.