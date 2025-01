Derby, ci siamo: i numeri della Lazio nella stracittadina contro la Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'attesa sta per finire. Alle 20.45 ci sarà il primo derby della stagione, il primo dopo sei anni che tornerà a giocarsi in notturna. Le squadre arrivano in due momenti diversi della loro stagione, con la Lazio che si trova ben 15 punti sopra alla Roma: nella storia della stracittadina romana non c'è mai stato un divario così ampio. La Lazio ha infatti ottenuto ad ora 35 punti con 11 successi: solo quattro volte nella storia ne ha registrati di più in 19 giornate: nel 1973/74 (12), nel 2012/13 (12), nel 2017/18 (12) e nel 2019/20 (14).

Sarà la prima partita del 2025 per entrambe e, come riporta il Corriere dello Sport, ciò è accaduto solo in altre due occasioni: dopo il 1940 (1-0 per la Roma) e nel 2005 (3-1 per la Lazio). Come continua a ricordare il giornale, nelle ultime sette sfide in cui la Lazio è stata ospite della Roma non ha mai segnato più di una rete a partita (in totale quattro); l'ultima volta c'è riuscita sotto la guida di Inzaghi il 30 aprile 2017 (1-3).