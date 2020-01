Derby, Mutarelli: "Lazio superiore alla Roma, ma serve l'approccio giusto"

Sono tanti i giocatori che nella storia dei derby di Roma sono riusciti ad andare in gol, pochi che però lasciano un segno tangibile. Tra questi ultimi, quasi inaspettatamente, c'è anche Massimo Mutarelli, che più di tredici anni fa segnò con una sorta di semirovesciata il gol del 3-0 per la Lazio, permettendo ai biancocelesti di agguantare la vittoria con il maggior scarto nella stracittadina. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Mutarelli quel gol non lo ha dimenticato, una rete che gli ha permesso di entrare nel cuore dei tifosi e di capire appieno cosa significhi il derby nella Capitale. E su chi sia favorito oggi l'ex centrocampista della Lazio non ha dubbi: "I biancocelesti sono superiori, è innegabile. Ma la Lazio non deve pensare di aver già vinto la partita. Mi è capitato di vincere il derby da sfavorito, fondamentale è l'approccio".

