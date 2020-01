Di Gennaro: "Lazio, quanta qualità! Squadra pronta per lo Scudetto"

"Campionato incerto? Molto, è il più incerto da tanto tempo a questa parte". Parola di Antonio Di Gennaro, ex giocatore del Verona. E a uno che con gli scaligeri ha vinto uno storico Scudetto, si può credere eccome. Intervistato in esclusiva da Il Corriere dello Sport, l'attuale commentatore di Sky Sport si è espresso in maniera del tutto positiva sulla grande stagione sin qui della Lazio, non escludendo affatto la squadra di Inzaghi dalla lotta per il titolo di campione d'Italia: "Inter e Juventus stanno viaggiando forte, ma questa Lazio mi impressiona: se vinci Coppa Italia e Supercoppa in pochi mesi allora sei pronto per lo Scudetto. E poi quest'anno ha capito come si battono le grandi. Inzaghi è diventato bravissimo a gestire le partite. Quanta qualità, non ci sono tante squadre in giro con una potenza di fuoco così variegata lì davanti" - riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei.

Lazio - Napoli, è qui lo show: Curva Nord da Oscar alla scenografia

Lazio, Tare scende in campo per le vittime del terremoto in Albania

Clicca qui per tornare all'homepage del sito