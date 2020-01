Lazio, Tare in campo per l'Albania: mini-torneo per le vittime del terremoto

Il calcio per una giusta causa: commemorare le vittime del terremoto che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre e raccogliere fondi (5 mila i tifosi presenti) in aiuto della popolazione locale. Commemorazione alla quale non poteva manca Igli Tare, da sempre in prima linea per il suo Paese d'origine. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, infatti, nella giornata di ieri il ds della Lazio è sceso in campo a Tirana per disputare un mini-torneo all'Air Albania Stadium. Quattro le nazionali partecipanti: Italia, Turchia, Grecia e appunto Albania. Tra le fila della nazionale di casa, presente anche Foto Strakosha, papà di Thomas. Tommasi, Marcolin, Bonanni, Zambrotta, Perrotta, Di Biagio, Carbone e Agostini hanno invece fatto parte della squadra delle vecchie glorie azzurre.

