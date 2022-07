DIRETTA – Calciomercato Lazio, in attesa di Provedel si lavora sulle uscite: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO – Prosegue senza sosta il lavoro della Lazio, sul campo e fuori. La società biancoceleste sta sfidando il mercato, è riuscita a regalare a Sarri i rinforzi di cui aveva bisogno in prospettiva della futura stagione. Ma non si ferma, è in arrivo Vecino come annunciato già ieri. È questione di poco tempo e l’uruguaiano sbarcherà nella Capitale dove si sottoporrà alle visite mediche. Settimo colpo messo a segno in questa finestra di calciomercato, ma si attende l’ottavo. C’è attesa, ancora, per Ivan Provedel. Il portiere è a un passo dal vestire la maglia biancoceleste, manca da sistemare un ultimo dettaglio. Resta in cima ai desideri del tecnico toscano l’arrivo di un terzino in caso di partenza di Hysaj, che piace al Valencia ma al momento niente di concreto. Il profilo più adatto per ricoprire quel ruolo è stato individuato in Destiny Udogie, piace molto al mister ma il prezzo del suo cartellino (20 milioni di euro) è elevato per la società che potrebbe acquistarlo solo in caso di una cessione consistente.

USCITE – Il mercato in entrata può ritenersi a buon punto, ora a prendersi la scena sono le operazioni in uscita. Non solo Akpa Akpro e Acerbi, c’è anche Kyine che è sul punto di partenza. Quelle che però si temono di più e che richiedono molta attenzione e cautela riguardano Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto. Per quanto riguarda il serbo, l’agente è pronto ad accogliere proposte dalla Premier League. Imprevedibili i tempi, nessuna sorpresa è esclusa fino all’ultimo giorno di mercato. A proposito dello spagnolo invece, la cessione di Koundé al Barcellona potrebbe aprirgli le porte del Siviglia. Anche in questo caso bisognerà attendere per capire come si muoverà il club andaluso. Nel caso in cui dovesse dire addio, il sostituto sarebbe stato individuato nel profilo di Ilic del Verona.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE