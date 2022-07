DIRETTA - Calciomercato Lazio, ora si punta sul portiere: Provedel o Falcone?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Con l'ufficialità di Romagnoli, Gila e Maximiano, il mosaico biancoceleste per la stagione 2022/23 sembra quasi completo. I 3 nuovi arrivati, dopo le visite in Paideia e all'Isokinetic, si sono aggregati nella notte al gruppo di Sarri in ritiro ad Auronzo di Cadore, accolti da un bagno di folla. Preso il portiere titolare, ora serve un vice: il nome più caldo resta sempre quello di Provedel, per il quale è stata raggiunta l'intesa ma lo Spezia necessita prima di chiudere per Wladimiro Falcone. Il 27enne romano è fortemente voluto dal ds Pecini, ma sembrerebbe essere entrato nel mirino della Lazio in due diverse direzioni: la prima vedrebbe l'acquisto del portiere da parte di Lotito per poi rigirarlo allo Spezia, oppure acquistarlo e tenerlo. Per quanto riguarda il centrocampo, Sarri vorrebbe Ilic a prescindere dalla partenza di Luis Alberto che accetterebbe solo di andare a Siviglia. Nessuna offerta ancora per Milinkovic Savic. Per la fascia sinistra spunta Valeri della Cremonese, di fede laziale come Romagnoli.

Con la partenza di Koulibaly, il Napoli cerca un centrale d’esperienza e per questo avrebbe messo gli occhi su Acerbi. In orbita partenopea sembra rifarsi viva l’idea di una possibile permanenza di Mertens, disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di rimanere in azzurro.