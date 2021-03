Diritti tv, non è finita: attesa l'offerta di Sky per le ultime tre gare

La Lega Serie A ha scelto DAZN come principale canale di trasmissione delle partite di campionato nel triennio 2021-2024, ma la questione diritti tv non è ancora terminata. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, infatti, l'assemblea venerdì scorso ha rifiutato l'offerta di Sky di 70 milioni per quanto riguarda le tre partite su dieci rimaste fuori dall'esclusiva concessa a DAZN (che comunque trasmetterà anche quelle) e adesso la pay tv ha tempo fino alle 14 di oggi per presentare una nuova proposta al rialzo, considerando anche il forte risparmio che le deriverà dal non essersi aggiudicata il pacchetto principale. Alle 18:30 i club si riuniranno per decidere se accettare l'offerta o se far tornare sul mercato i diritti per le partite del sabato sera, della domenica alle 12:30 e del posticipo di lunedì sera.