Diritti tv, possibile svolta per la Serie A: arrivate 6 nuove offerte

La questione diritti tv in Serie A potrebbe essere ad un punto di svolta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono arrivate infatti 6 offerte da parte di diversi fondi di investimento. Cvc Capital Partners, Bain Capital e Advent International sarebbero disposte a mettere sul piatto dai 12 ai 15 miliardi di euro per una quota di minoranza della Lega non superiore al 15%. A questi si aggiungono anche General Atlantic, TPG e Apollo che hanno elaborato proposte di finanziamento. Giovedì ci sarà un nuovo incontro in cui verrà valutata la proposta più conveniente e allettante. L'obiettivo è sempre quello di creare una media company, la quale produrrebbe autonomamente i propri contenuti per poi distribuirli alle varie emittenti. Si discuterà anche dell'elezione di un nuovo Consigliere di Lega, viste le dimissioni del vice presidente dell'Udinese Campoccia. I nomi in lizza sono quelli di Setti e Barone, patron del Verona e della Fiorentina.

