Diritti tv, rivoluzione Dazn per la Serie A. Ma tutto iniziò con Lazio-Foggia...

La storia dei diritti tv per la Serie A del triennio 2021-2024 s'è conclusa con una vera rivoluzione: pacchetto assegnato a Dazn che dopo 30 anni di dominio toglie lo scettro a Sky. Un cambiamento epocale al quale i tifosi di calcio dovranno abituarsi, come si abituarono negli anni Novanta alla novità Tele+ (dal 2033 Sky) e alla possibilità, mano mano, di vedere le partite a pagamento. Come riporta la rassegna di Radiosei, la prima gara di Serie A trasmessa in diretta su una televisione a pagamento fu Lazio-Foggia (0-0) del 29 agosto 1993. Da lì un percorso lungo quasi trent'anni che oggi annovera un altro grande stravolgimento.

