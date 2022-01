Emergenza Covid, verso l'obbligo del vaccino per i calciatori: la situazione

RASSEGNA STAMPA – Il dilagare dei casi di Covid ha costretto il Consiglio dei Ministri a riunirsi nuovamente per rivedere e eventualmente prendere nuove decisioni per contrastare il virus. Al vaglio c’è l’idea di rendere obbligatorio il Super Green Pass, in merito ci sono due possibilità o che venga reso obbligatorio ma dal 1 febbraio così da mettere tutti nelle condizioni di vaccinarsi o di renderlo obbligatorio solo per impianti sciistici, piscine, palestre e per ogni sport di squadra e di contatto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in entrambi i casi la vicenda riguarda da vicino anche il calcio. Nel primo caso tutti i calciatori sarebbero obbligati a vaccinarsi mentre nel secondo ci sono dei dubbi legali che ancora non sono stati sciolti. Il punto è trovare delle norme che tutelino i club da eventuali calciatori no vax che verrebbero esclusi da ogni attività. Non resta che attendere la decisione del Consiglio.

