Lazio, Immobile a gennaio è una sentenza: tutti i numeri del bomber

Ciro Immobile è guarito dal Covid ed è pronto a iniziare al meglio il nuovo anno. La fine del 2021 non è stata clemente con l'attaccante della Lazio: prima l'infortunio al flessore, poi quello al polpaccio e infine il virus hanno costretto il numero 17 a dare forfait per ben quattro gare: mai successo da quando veste in biancoceleste.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei però nella prima gara del nuovo anno Immobile fa sempre la differenza ed è sempre andato a segno: nel 2017 contro il Crotone, nel 2018 con il poker ai danni della Spal, la doppietta in Coppa Italia contro il Novara nel 2019, il gol a Brescia nel 2020 e infine contro il Genoa nel 2021. Insomma una garanzia anzi una sentenza che arriva puntuale a gennaio e nel giorno della Befana. Come riportano i dati Opta il 6 gennaio Immobile ha siglato ben 6 reti complessive ai danni di Fiorentina, Spal, e con la maglia del Torino contro il Parma. Solo Kurt Hamrin, nella storia della Serie A, ha realizzato più gol nello stesso giorno: 9 il 2 febbraio.

