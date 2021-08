Empoli - Lazio, i numeri del match: i biancocelesti dominano e sovrastano

RASSEGNA STAMPA - La Lazio va sotto e poi torna a spiccare il volo con le reti di Milinkovic, Lazzari e Immobile. La squadra targata Sarri sul Castellani ha calato un pesante tris, quasi inaspettato per come si stava mettendo il match. L'Empoli è stata dunque battuta per 3-1 ma vediamo come la Lazio sia riuscita a rimontare. Stando alle statistiche riportate dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, si può notare come i biancocelesti abbiano vinto 55 duelli contro i 43 della squadra neopromossa in Serie A (56,1% vs 43,9%). La concretezza poi è stata quella in cui la Lazio è stata di gran lunga superiore. Infatti I capitolini hanno effettuato solo 8 tiri totali rispetto all'Empoli che ne ha collezionati 16. Di questi otto, la Lazio ha centrato lo specchio della porta 4 volte come la squadra di Andreazzoli. I tiri da fuori sono stati 3 per i biancocelesti e 7 per i padroni di casa, mentre quelli da dentro l'area rispettivamente 12 (Empoli) vs 8 (Lazio). Nel match il club capitolino ha totalizzato ben 565 passaggi, di cui l'87,1% sono andati a buon fine. Quasi un centinaio in più rispetto ai 451 con l'83,1% del club toscano. Infine, anche nel possesso palla la Lazio ha dominato per una percentuale pari a 55,1% vs 44,9%

Empoli - Lazio, l'esultanza di Immobile: "Grandi ragazzi avanti così" - FOTO

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Voto molto alto alla squadra. Tifosi? Impressionanti"

TORNA ALL'HOME PAGE