Eriksson, con Sarri la Lazio in Champions. Su Al Thani: "Perché non l'ha fatto?"

Sven-Goran Eriksson, dopo una lunga carriera da allenatore, riparte con un nuovo ruolo. Il tecnico della Lazio del secondo scudetto sarà infatti direttore sportivo del Karlstad Football, club di terza divisione svedese. Intanto, ha approfittato della pausa Mondiali per parlare della "sua" Lazio e, in particolare, delle ambizioni della squadra guidata da Sarri. Eriksson, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha ammesso di non veder l'ora che rincominci in campionato, mostrandosi ottimista sull'arrivo in Champions del gruppo biancoceleste. "E un giorno speso che Sarri possa tornare a vincere la Scudetto", ha proseguito. Infine, in merito ad Al-Thani e al suo presunto amore per la Lazio proprio grazie alla formazione del 2000, l'ex allenatore ha replicato: "Fantastico, sono onorato di avergli trasmesso questa fede con la squadra più bella che ho allenato. E come mai poi l’emiro non ha mai bussato a Lotito per acquistare il club?”.

