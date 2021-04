Euro 2020, ipotesi 20mila spettatori per Italia-Turchia: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Dopo lo slittamento di un anno, gli Europei di calcio si avvicinano. L'11 giugno è in programma all'Olimpico la gara inaugurale che vedrà l'Italia di Mancini opposta alla Turchia. La speranza è che il match si giochi con i tifosi sugli spalti e non a porte chiuse. La crisi pandemica non permetterà agli impianti di essere pieni, ma si spera che almeno un 20% degli spettatori totali possa assistere ai match. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, dipenderà dalle comunicazioni di tutte le federazioni che dovranno inviare entro il 7 aprile all'Uefa il piano d'azione. Nel documento dovranno essere indicati i numeri di tifosi previsti per ogni stadio. La palla ora passa al governo che vorrebbe usare i tamponi rapidi e riservare il diritto allo stadio solo alle persone vaccinate. La Uefa, però,non vuole discriminazioni però fra chi è vaccinato e chi non lo è non per sua scelta. Bisognerà capire cosa deciderà il governo. Nel frattempo è stata decisa la sede di “Casa Azzurri” che sarà all’ex deposito Vittoria dell’Atac in viale Angelico 52, ora denominato Prati Bus District.