Euro 2020, Mancini scioglie gli ultimi dubbi: oggi nuovi tagli alla rosa

L'inizio di Euro2020 si avvicina e Roberto Mancini ha a disposizione gli ultimi giorni per decidere la lista definitiva dei suoi convocati. Oggi il ct opererà un importante taglio estromettendo 7 calciatori dai 33 visti a Cagliari contro San Marino. A meno di sorprese, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe trattarsi di Cragno, Biraghi, Ferrari, Mancini, Castrovilli, Grifo e Politano. I dubbi più grandi restano sugli altri due giocatori che entro i prossimi due giorni dovranno essere esclusi per completare l'elenco dei 26. I ballottaggi sono tra Sensi e Cristante per il ruolo di vice Jorginho e tra Kean e Raspadori per completare l'attacco. Molto dipenderà anche dalle loro condizioni fisiche.

