Euro2020, lavori in corso all'Olimpico: ecco come cambierà

RASSEGNA STAMPA - Lo stadio Olimpico si rifa il look in vista della partita inaugurale degli Europei del 2020. La gara, in programma il 12 giugno del prossimo anno, si giocherà sulle rive del Tevere e tutto dovrà andare per il meglio. Ieri è arrivato l'ok al progetto avanzato da Sport e Salute Spa per i lavori da svolgere nell'impianto per adeguarsi agli standard imposti dalla Uefa. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de Il Messaggero, i lavori riguarderanno sia Curve che Tribune. L'Olimpico perderà 2513 posti passando da 72698 a 70185, ma avrà una maggiore fluibilità e accessibilità. In Monte Mario saranno realizzati due palchi nella zona centrale con lo spostamento delle postazioni stampa nella gradonata superiore. Questo aumenterà gli spazi per gli spettatori nell'area ospitalità. Per quello che riguarda la Tevere, aumenterà la disponibilità di posti e bagni riservati ai disabili e sono previsti interventi anche nell'area ospitalità. Nelle Curve, invece, ci saranno nuovi locali per i servizi igienici.

