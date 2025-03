Europa League | Il Bodo vuole continuare a sognare, la federazione corre in soccorso

RASSEGNA STAMPA - Ha intenzione di continuare a vivere la sua favola europea il Bodø/Glimt, avversario della Lazio ai quarti di finale di Europa League. La compagine norvegese mai aveva raggiunto i quarti nella competizione, ci era riuscita solo in Conference League, e adesso vuole tentare il tutto per tutto nel doppio appuntamento contro la Lazio.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il gruppo guidato da Kjetil Knutsen sta scaldano i motori: sabato scorso è iniziata ufficialmente la stagione con l’amichevole vinta pr 2-1 contro il Molde e sabato il Bodø scenderà in campo per il primo impegno ufficiale in Coppa di Norvegia contro l’Innstranden. La gara da programma era fissata il 13 aprile ma il club ha ottenuto l’anticipo proprio per non avere distrazioni in vista del doppio confronto con la Lazio. Domenica partirà poi anche il campionato, il Bodø è campione in carica, con una serie di gare tra cui quella contro l'Hamarkameratene, che sarà l’ultima prima dell’Europa League, anche questa anticipata di un giorno.

Insomma i norvegesi si stanno preparando al meglio così come i tifosi che hanno già acquistato 2.000 biglietti, dopo che altri 6.000 sono stati riscattati dagli abbonati, in vista della gara d’andata contro la Lazio. L’ufficio stampa del Bodø, Simen Pedersen, ha confermato la grande richiesta di biglietti e per questo si sta valutando anche l’ipotesi di mettere in vendita qualche biglietto in più sfruttando il settore ospiti che, come noto, non potrà essere riempito dai tifosi biancocelesti.