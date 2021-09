Europa League, le avversarie della Lazio: come arriva la Lokomotiv Mosca

EUROPA LEAGUE - Dopo il brutto KO sul campo del Galatasaray la Lazio deve rialzare subito la testa in Europa League. Il derby vinto contro la Roma può aver dato una spinta in più ai ragazzi biancocelesti che sono obbligati a centrare tre punti giovedì alle 21 contro la Lokomotiv Mosca. I russi sono una squadra ostica che subisce pochi gol ma nell'ultimo periodo fa fatica a farne. Non sarà di certo una passeggiata per gli uomini di Sarri che avranno di fronte una compagine che arriva da dieci partite consecutive senza sconfitta. Al debutto, i ragazzi di Nikolic hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Marsiglia. Al mister serbo piace molto variare il modulo. L'unica certezza è la difesa a quattro, poi dal centrocampo in su tutto può cambiare: dal 4-3-3 al 4-1-4-1, passando per 4-4-2 e 4-2-3-1. Il tecnico non avrà a disposizione, causa infortunio Magkeev, centrocampista reinventato difensore e uno dei più positivi di questo avvio di stagione. In difesa ci sarà l'ex Roma Jedvaj, per lui c'è aria di derby.

PROBABILE FORMAZIONE: Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Tiknizyan; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano. All. Nikolić