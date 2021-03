Europa, stop definitivo al Fair Play Finanziario: i dettagli

Il Fair Play Finanziario non esiste più. La pandemia mondiale di Covid-19 ha messo fine all'obbligo del pareggio di bilancio delle società. I costi e i ricavi non possono essere più pareggiati dalle società europee perché fortemente influenzati dallo shock coronavirus. Anche la vendita dei propri giocatori si è complicata vista la scarsa disponibilità economica delle altre società. La Uefa ne prende atto. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, lo strumento politico del Fair Play Finanziario, voluto dai top club europei come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e Liverpool, è definitivamente morto.