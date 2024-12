Ex Lazio, Pandev parla di Inzaghi: "Era un malato del calcio già ai tempi..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Goran Pandev, ex giocatore di Lazio e Genoa tra le altre, ha rilasciato un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati, e tra questi anche i rapporti con alcuni allenatori dell'attuale Serie A. Pandev si sofferma su uno in particolare, con cui è stato compagno di squadra alla Lazio: Simone Inzaghi. Ecco di seguito le sue parole: "Simone è amico mio, sono stato cinque anni e mezzo alla Lazio e con lui abbiamo condiviso stagioni e gol. Era un malato del calcio già a quel tempo, una specie di predestinato, sapeva tutto di tutti, gli facevi il nome di un calciatore di C e lui buttava giù una relazione. Poi è diventato bravo, anzi bravissimo, una esplosione graduale e netta, come sta dimostrando all'Inter".